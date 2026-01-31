نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 31 يناير 2026 05:52 مساءً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، يرافقه خلالها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ. وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء المصري اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن زيارته اليوم لمحافظة المنيا تركز على تفقد مشروعات ذات صلة بقطاعي الرعاية الصحية وتطوير المرافق ورفع كفاءة الطرق، كما تشمل تفقد عدد من المصانع المتخصصة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى تسليم عدد من العقود للمستفيدين من أحد المشروعات السكنية الجديدة، وسيخصص جانبا من الجولة لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي هذه الزيارة الميدانية لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتذليل أية معوقات تواجهها، في سبيل الإسراع بدخولها حيز التنفيذ لخدمة أهالينا بالمحافظة، مؤكدا أن مختلف نقاط الزيارة ترتكز على ما يتعلق باحتياجات المواطنين، ولا سيما تفقد عدد من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتاً إلى أنه مع اكتمال تنفيذ مشروعات هذه المبادرة القومية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تعتبر أيقونة الجمهورية الجديدة، نشهد الفارق الكبير في جودة الحياة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المصرية.

فيما أكد محافظ المنيا الالتزام باستكمال مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بجودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى مشروعات “حياة كريمة” لخدمة المواطنين في القرى المستهدفة، الجاري الانتهاء منها، وهناك حرص على تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

