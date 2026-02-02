نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم العالمي إلى 3.8% في 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 03:00 مساءً - _ توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الإثنين انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8% هذا العام وإلى 3.4% في 2027 مع تراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة.

وقالت جورجيفا في كلمة ألقتها خلال منتدى مالي عربي في دبي إن النمو العالمي صمد “بشكل ملحوظ” رغم التحولات العميقة في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات التجارية والتكنولوجيا والتركيبة السكانية.

ودعت جورجيفا إلى مزيد من التكامل التجاري. وقالت “في عالم يتسم بتفتت التجارة، يشكل تعزيز التكامل التجاري أمرا بالغ الأهمية”، وفق “وكالة ”.

وأضافت “ما شهدناه هذا العام هو أن التجارة لم تتراجع كما كنا نخشى، إنها في الواقع تنمو بوتيرة أبطأ قليلا من النمو العالمي”.

