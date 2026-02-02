كهربا يعلن فسخ عقده مع القادسية الكويتي لعدم حصوله على مستحقاته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 03:34 مساءً - أعلن محمود كهربا لاعب القادسية الكويتى فسخ تعاقده مع ناديه من طرفه لعدم حصوله على مستحقاته المالية من النادى الكويتى على مدار الفترة الماضية.

ونشر كهربا، عبر الصفحة الرسمية له على منصة "إنستجرام"، بيانا يوضح فيه فسخ التعاقد وأسباب الفسخ مع احتفاظه بحقه القانونى.

كانت تقارير صحفية كويتية قد كشفت أن مجلس إدارة نادي القادسية أنهى ملف محترف الفريق الأول لكرة القدم، المصري محمود عبدالمنعم «كهربا»، بعد الموافقة الرسمية على طلبه بفسخ العقد ومغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عقب مشاورات مع الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول، الذي وجّه الشكر للاعب وتمنى له التوفيق في تجربته المقبلة.

وقالت صحيفة الجريدة الكويتية أن نادي القادسية اتخذ قرارا في نوفمبر الماضي بإنهاء عقد «كهربا» في الميركاتو الشتوي، وهو ما تأكد على أرض الواقع بعدما خرج اللاعب نهائياً من حسابات الجهاز الفني، في ظل مطالبة معلول بالتعاقد مع محترف بديل يدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

الأفريقي التونسي يصرف النظر عن التعاقد مع كهربا

ذكرت قناة «نسمة» التونسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض كهربا على إدارة الأفريقي التونسي مقابل راتب منخفض، إلا أن النادي قرر عدم المضي قدمًا في الصفقة، بينما أضافت القناة أن اللاعب بات مطروحًا حاليًا على نادٍ تونسي آخر، غير أن وجود تحفظات تتعلق بسلوكه وماضيه الانضباطي يثير حالة من التردد بشأن التعاقد معه.

وأشارت التقارير إلى أن كهربا يمر بظروف مادية صعبة خلال الفترة الأخيرة، في أعقاب تجربتين لم تحققَا النجاح المرجو، حيث لعب لمدة 6 أشهر مع الاتحاد الليبي، ثم انتقل إلى القادسية الكويتي في أغسطس 2025، قبل فسخ عقده في يناير الجاري، بينما يعد كهربا لاعبًا حرًا في الوقت الحالي، بعدما رحل رسميًا عن القادسية، وسط ترقّب لمستقبله الكروي والوجهة المقبلة في مسيرته الاحترافية.