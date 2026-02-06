جميل مزهر لـ"سمير عمر": الجبهة الشعبية تمسكت بالمقاومة بعد خروج بيروت 1982

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 10:35 مساءً - قال جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن مرحلة ما بعد الخروج من بيروت عام 1982 شكّلت تراجعاً عاماً في الحالة الوطنية الفلسطينية، إلا أن الجبهة الشعبية، بقيادة أمينها العام آنذاك جورج حبش، اختارت الاستمرار في خيار المقاومة وعدم الرهان على مسار التسوية.

اختيار سوريا والبقاء في دول الطوق لضمان استمرار النضال

وأوضح مزهر، خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أن اختيار جورج حبش التوجه إلى سوريا بعد الخروج من بيروت، بدلاً من الالتحاق بقيادة منظمة التحرير في تونس، جاء انطلاقاً من قناعة بضرورة البقاء قريباً من فلسطين وفي دول الطوق، بما يضمن استمرار جذوة المقاومة وعدم انطفائها.

رفض مسار التسوية وغياب الضمانات الدولية

وأكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الجبهة الشعبية لم تؤمن يوماً بخيار التسوية مع الاحتلال، نظراً لاختلال موازين القوى لصالح إسرائيل، وغياب إرادة دولية حقيقية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.