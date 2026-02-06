نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الدواء وإيبيكو تناقشان تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 فبراير 2026 01:06 مساءً - دوت الخليج_ عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة إيبيكو للأدوية برئاسة الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لبحث سبل التعاون المشترك وتوطين الصناعات الدوائية المتطورة، في إطار جهود الهيئة المستمرة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتوفير المستحضرات الدوائية الهامة ذات الأولوية للمريض المصري، إلى جانب استعراض خطط شركة إيبيكو المستقبلية في السوق المصري، ولا سيما ما يتعلق بدعم التصنيع المحلي، والاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا الحديثة.

خلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي، على الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة لشركاء الصناعة الوطنيين والدوليين، وحرصها على تهيئة بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة الدوائية المصرية.

وأشار الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التصنيع الدوائي، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، ودعم الابتكار ونقل الخبرات العالمية، بما يضمن استدامة توفير المستحضرات الحيوية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة في المجال الصحي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية، عن تقديره الكبير لجهود هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية، ودعمها المستمر للصناعة الوطنية، مؤكدًا أن السياسات المرنة والمتوازنة التي تنتهجها الهيئة تسهم في تحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة توطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة إقليمياً ودولياً.

كما يعكس اللقاء عمق الشراكة الفعالة بين هيئة الدواء المصرية والقطاع الصناعي الدوائي، في سبيل ضمان توفير دواء آمن وفعّال وعالي الجودة للمريض المصري، وتعزيز استدامة المنظومة الدوائية

يأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية المعقدة محلياً، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتداول الدواء في المنطقة.

