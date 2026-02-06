محمد السيد يحقق برونزية كأس العالم لسيف المبارزة فى ألمانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 10:35 مساءً -

حقق محمد السيد لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة الميدالية البرونزية بيطولة كأس العالم المقامة حاليا في ألمانيا خلال الفترة من 5 وحتى 7 فبراير الجاري.

وتمكن السيد من الوصول لنصف النهائي قبل أن يخسر من بطل إيطاليا ديفيد دي فيلورا بنتيجة 14-7 ليكتفي بالحصول على البرونزية.

محمد السيد يفتتح مشوار البطولة بالفوز علي بطل كندا

افتتح محمد السيد مشواره بالبطولة بالفوز على ديلان فرينش لاعب كندا بنتيجة 15-12 بدور الـ64 قبل أن يفوز في دور الـ32 على بطل الصين يونج شوانج ليو بنتيجة 15-6.

وفي ثمن النهائي، فاز السيد على بطل سويسرا لوكاس مالكوتي بنتيجة 15-10 قبل أن يهزم بطل التشيك جاكوب جوركا بنفس النتيجة في ربع النهائي ويتأهل للمربع الذهبي.

يذكر أن محمد السيد هو صاحب الميدالية البرونزية التاريخية في لعبة سيف المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت عام 2024 في باريس عاصمة فرنسا.