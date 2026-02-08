نعرض لكم الان تفاصيل خبر اتفاق ثلاثي لاستيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل رمضان لضبط الأسواق من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 فبراير 2026 05:03 مساءً - محمد أحمد _ أعلن كل من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عن التوصل إلى اتفاق ثلاثي لاستيراد كميات من الدواجن المجمدة وطرحها للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المعروض من السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي عُقد في إطار التنسيق المستمر بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، ومع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة ملحوظة في الطلب على عدد من السلع الغذائية، وفي مقدمتها الدواجن.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التعاون المؤسسي بين الجهات الثلاث، باعتبارهم يشكلون مثلث الأمن الغذائي في مصر، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، وتعزيز توافر السلع الغذائية، والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، إلى جانب مجزآت الدواجن «الأوراك والصدور»، من عدة دول، بما يضمن تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلعة، ويسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلي.

ومن المقرر وصول الشحنات الأولى قبل شهر رمضان المبارك، تمهيدًا لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال شبكة المنافذ التابعة للجهات الثلاث، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، التي تغطي مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى معارض «أهلًا رمضان»، بما يضمن سهولة الوصول إلى السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وتحقيق التوازن في الأسواق، والمساهمة في استقرار الأسعار، وضمان إتاحة السلع بالكميات المناسبة خلال شهر رمضان وما بعده.

وأكدت الجهات الثلاث استمرار التنسيق والمتابعة الدورية خلال المرحلة المقبلة، لضمان سرعة ضخ الكميات المتفق عليها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية لزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يحقق استقرار الأسواق ويعزز منظومة الأمن الغذائي للدولة.

