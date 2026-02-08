نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطاع الأعمال: تشغيل خط إنتاج ثانٍ بشركة «إيجيبت أنود» وتصدير 38.5 ألف طن من الفحم البترولي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 فبراير 2026 05:03 مساءً - شوشة عبدالواحد _ أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن عودة مصنع الأنود للإنتاج والتصدير تمثل نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في إحياء الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، في إطار خطة تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وزيادة القيمة المضافة ودعم الصادرات.

عودة مصنع الأنود للإنتاج والتصدير

وتواصل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية «إيجيبت أنود»، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، خطواتها نحو رفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، حيث تسلمت الشركة مبرد الفحم بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله بالكامل، تمهيدًا لبدء تشغيل خط الإنتاج الثاني، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى مطلع مارس 2026.

ويأتي ذلك في إطار البرنامج الزمني المعتمد لأعمال إعادة التأهيل، بما يعكس التزام الشركة بتنفيذ خطتها التشغيلية وفق أعلى المعايير الفنية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة الصناعية.

خطط التوسع الإنتاجي

وبالتوازي مع خطط التوسع الإنتاجي، تستعد «إيجيبت أنود» تصدير الشحنة الثانية من الفحم البترولي المكلسن منذ إعادة التشغيل في أكتوبر 2025، حيث دخلت مركب التحميل بميناء الأدبية بكمية تبلغ 18.7 ألف طن، ليرتفع إجمالي الصادرات منذ إعادة التشغيل إلى نحو 38.5 ألف طن، بما يدعم موارد النقد الأجنبي ويعزز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وكانت الشركة قد عادت للإنتاج في أكتوبر 2025 بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، عقب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شاملة أسهمت في استعادة الكفاءة التشغيلية وتهيئة المصنع للعودة إلى الأسواق التصديرية، حيث تم تصدير أول شحنة من الفحم البترولي المكلسن في ديسمبر الماضي.

من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة، وزيادة كفاءة التشغيل، ودفع الصادرات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام.

تعزيز موارد النقد الأجنبي

وأشار إلى أن إعادة تشغيل مصنع الأنود تمثل خطوة استراتيجية تدعم صناعات رئيسية، وفي مقدمتها صناعة الألومنيوم، وتسهم في زيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي، مشيدًا بجهود العاملين بالمصنع وحرص الوزارة على تحسين بيئة العمل وضمان أعلى مستويات الأداء والاستدامة.

يذكر أن «إيجيبت أنود» وقعت في يناير 2025 اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة «بريتش بتروليوم» (BP) لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد، بهدف تنفيذ أعمال إعادة التأهيل وتعظيم الإنتاج والوصول إلى أعلى كفاءة تشغيلية، حيث تعد الشركة من أوائل الكيانات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط، وتلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة الألومنيوم والصناعات الثقيلة المرتبطة بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطاع الأعمال: تشغيل خط إنتاج ثانٍ بشركة «إيجيبت أنود» وتصدير 38.5 ألف طن من الفحم البترولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.