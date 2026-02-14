نعرض لكم الان تفاصيل خبر تعيينات جديدة في شركة DP World ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في مدينة دبي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 14 فبراير 2026 01:59 مساءً - سي إن بي سي_ تولى عيسى كاظم رئاسة مجلس إدارة موانئ دبي بدلاً من سلطان بن سليم، في خطوة تضع أحد أبرز الأسماء في القطاع المالي والتنظيمي في دبي على رأس واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في الإمارة.

ويشغل كاظم حالياً منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي، كما يرأس مجلس إدارة بورصة دبي المحدودة، ويتولى منصب نائب رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، إلى جانب عضويته في اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي.

ويمتلك كاظم مسيرة مهنية تمتد لعقود، إذ بدأ حياته العملية في عام 1988 كمحلل أول في إدارة البحوث والإحصاء في مصرف الإمارات المركزي، قبل أن ينتقل إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عام 1993 مديراً لإدارة التخطيط والتطوير.

كما شغل منصب مدير عام سوق دبي المالي من عام 1999 حتى 2006، ثم تولى منصب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي منذ 2007 وحتى 2021.

كما أعلنت حكومة دبي تعيين عبدالله بن دميثان رئيساً لمؤسسة “الموانئ والجمارك” بدلاً من سلطان بن سليم.

يذكر أن بن دميثان يشغل منذ عام 2023 منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موانئ دبي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تولّى إدارة ميناء جبل علي التابع لـ “DP World” إلى جانب المنطقة الحرة لجبل علي، كما أشرف في السعودية على ميناء جدة الإسلامي التابع لموانئ دبي.

وانضم إلى موانئ دبي في عام 2001، وكان جزءاً من تحول المجموعة من شركة مشغلة للموانئ إلى مشغل عالمي للتجارة الذكية. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي-الإمارات، ويشغل عضوية مجلس الإدارة لعدد من الموانئ والمحطات التابعة للمجموعة المنتشرة حول العالم.

