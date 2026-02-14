نعرض لكم الان تفاصيل خبر صافي أرباح طلبات يرتفع بـ 34% خلال 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 14 فبراير 2026 01:59 مساءً - سي إن بي سي_ تراجع صافي دخل شركة طلبات، المدرجة في سوق دبي المالي، عن فترة الربع الرابع من 2025 بنسبة 11% إلى 123 مليون دولار، وذلك رغم ارتفاع إيرادات الفترة بنسبة 26%.

وتعكس النتائج ارتفاع معدلات ضريبة الشركات إلى 15% في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب تأثيرات المقارنة بما في ذلك إيرادات الضرائب المؤجلة.

وعلى مدار كامل عام 2025، بلغ صافي الربح 464 مليون دولار بارتفاع 34%، وسجلت إيرادات الفترة 3.9 مليارات دولار بنمو سنوي 33%.

وبحسب بيان الشركة، بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة خلال العام الماضي نحو 9.4 مليارات دولار بارتفاع قدره 27% مدفوعا باستقطاب عملاء جدد وزيادة وتيرة الطلبات وارتفاع معدلات الاشتراك في خدمة “طلبات برو”.

وقرر مجلس الإدارة رفع توصية لتوزيعات أرباح عن النصف الثاني من 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 219 مليون دولار، وبذلك سيصل إجمالي التوزيعات للعام نحو 421 مليون دولار.

وفي سياق آخر، أطلقت طلبات خطة استثمارية لعام 2026، خصصت بموجبها أكثر من 100 مليون دولار للتوسع في قطاع البقالة المتكامل “طلبات مارت” وتعزيز برنامج “طلبات برو”.

وتتوقع الشركة، خلال العام الحالي، صافي دخل يتراوح بين 280 و310 ملايين دولار.

