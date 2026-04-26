ترامب بعد محاولة اغتياله : المسلح ارتدى سترة واقية ⁠من ​الرصاص ومبني الحفل لم يكن يتمتع بأمان كافٍ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 11:36 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد إن مبنى حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن لم يكن يتمتع بأمان كافٍ.

وأضاف ترمب خلال مؤتمر صحفي: "أدعو جميع الأمريكيين لتجديد الالتزام بحل الخلافات السياسية بطرق سلمية بعيدا عن العنف".

وأشار إلى أنه "تم اعتقال المسلح من قبل عناصر الأمن بشكل سريع، وتعرَّض عنصر أمن للإصابة وتحدثت معه وهو بخير".

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن حادث إطلاق النار في واشنطن له علاقة بإيران، مستدركا "لكننا سوف نحقق في الهجوم وهل هناك روابط فى هذا الشأن من عدمه".

وتابع إن السلطات الأمنية تداهم شقة المشتبه به في كاليفورنيا بعد إلقاء القبض عليه في واشنطن.

وأضاف ترمب خلال مؤتمر صحافي عقب واقعة إطلاق نار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض: "حادث الليلة ليس الأول من نوعه ومحاولات الاغتيال تتكرر"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون دافعاً للوحدة الوطنية وليس لمزيد من التشرذم".

وأكد أنه لا يجب ان يكون القلق سبب فى الاستسلام او التأثير سلبا على القدرة على العمل، ومهنتي تقع ضمن خانة المهن الخطيرة.

واوضح إن رجلاً ⁠مسلحاً بحوزته العديد ​من الأسلحة ويرتدي سترة واقية ⁠من ​الرصاص ​اقتحم نقطة ‌تفتيش أمنية ​خلال ⁠حفل ​عشاء ⁠مراسلي البيت الأبيض ‌مما أسفر عن ‌إصابة أحد أفراد ​إنفاذ القانون.