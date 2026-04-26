اليوم.. مطار الكويت يتجاوز تداعيات الحرب ويستأنف تشغيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 11:35 صباحاً - يستأنف مطار الكويت الدولي تشغيل الرحلات الجوية تدريجيا اعتبارا من اليوم الأحد، ب35 رحلة خلال الأسبوع الجاري تطلقها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة من مبنيي الركاب (T4) و(T5) تباعا؛ وذلك بعد توقف منذ 28 فبراير الماضي إثر تداعيات حرب إيران على حركة الملاحة الجوية في المنطقة والاعتداءات الإيرانية السافرة على منشآت حيوية في الكويت.

35 رحلة خلال الأسبوع الجارى لـ17 وجهة



وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل 35 رحلة تجارية من مطار الكويت الدولي مبنى (T4) إلى عدة وجهات خلال الأسبوع الجاري.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف الكابتن عبدالوهاب الشطي، إن الرحلات ستشمل بداية 13 وجهة وهي القاهرة و بيروت والرياض ولندن وإسطنبول ودكا ومومباي وكوتشين وكولومبو ودلهي ومانيلا وجدة وتريفاندروم.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت إعادة فتح الأجواء في المطار، وفى هذا السياق أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت الشيخ حمود الصباح، أن قرار إعادة فتح المجال الجوي جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة، لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن، وبما يحافظ على انسيابية حركة الطيران وسلامة المسافرين.

وأوضح الصباح، أن إعادة التشغيل تأتي ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للوصول إلى التشغيل الكامل لـمطار الكويت الدولي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تقييم الأوضاع بشكل مستمر لضمان استقرار العمليات التشغيلية.

وتستأنف الرحلات من مبنيى الركاب (T 4) و(5T) بمطار الكويت الدولى .