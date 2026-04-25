نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمريكا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 25 أبريل 2026 04:06 مساءً - _ أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطا ​إيرانيا بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهودا لاستئناف ‌محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية مصفاة هنغلي للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات ​أيضا على نحو 40 شركة شحن وسفينة تعمل ضمن أسطول الظل الإيراني.

وأعلنت ​الصين أنها تعارض العقوبات الأحادية “غير القانونية”.

وقالت سفارتها في واشنطن أمس الجمعة ⁠إن التجارة العادية يجب ألا تتضرر، ودعت واشنطن إلى التوقف عن “إساءة استخدام” ​العقوبات لاستهداف الشركات الصينية.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في بيان “ندعو الولايات المتحدة إلى ​التوقف عن تسييس قضايا التجارة والعلوم والتكنولوجيا واستخدامها كسلاح وأداة، والتوقف عن إساءة استخدام أنواع مختلفة من العقوبات لاستهداف الشركات الصينية”.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وفرضت إدارة ترامب العام الماضي عقوبات على مصاف مستقلة صينية ​صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل استلام النفط الخام وإجبار تلك المصافي على ​بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ‌ربع ⁠طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة وأحيانا سلبية، وقد تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب المحلي.

وأدت العقوبات الأمريكية إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة ​وتمنع الأمريكيين من ​التعامل معها.

وتشير بيانات ⁠كبلر لعام 2025 إلى أن الصين تشتري أكثر من 80 بالمئة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ ​فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير ​الكامل للعقوبات ⁠الأمريكية، نظرا لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأمريكي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط ⁠الإيراني.

وقال وزير ​الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض “قبضة ​مالية خانقة” على الحكومة الإيرانية.

وأضاف “ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق على شبكة السفن والوسطاء والمشترين الذين ​تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.