تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة حيث يتواجد حاليا داخل ال إقرأ المزيد

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، حيث يتواجد حاليًا داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إذ يُعاني من أزمات صحية كثيرة بسبب الشيخوخة، فيما تشهد منصات التواصل الاجتماعي تداول معلومات غير دقيقة عن حالته الصحية.

وقال أحمد أبو زهرة، إنّ الحالة الصحية لوالده عبد الرحمن أبو زهرة حرجة إلى حدٍ ما، ولم تشهد تحسنًا حتى الآن، إذ إنه لازال فاقدًا للوعي، فيما قرر الفريق الطبي المُعالج وضع جهاز الأكسجين، بشأن رفع نسبة الأكسجين بالدم إلى المعدلات الطبيعية.

وأكد أنّ والده لم يخضع لأجهزة التنفس الصناعي كما يزعم البعض، مُشيرًا إلى أنّه خضع لسلسلة من الفحوصات والتحاليل الطبية، للوقوف على التشخيص الدقيق للحالة، إذ هناك اشتباه في إصابته بورم على الرئة، إلا أنّ الأمر لم يُحسم حتى الآن، في انتظار التقارير الطبية.