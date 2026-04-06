نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيران وسلطنة عُمان تبحثان مقترحات لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 05:03 صباحاً - سي إن بي سي_ طرح خبراء من إيران وسلطنة عُمان اقتراحات حول فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية، أثناء اجتماع عقده وكيلا وزارتي الخارجية من البلدين.

وفق وكالة الأنباء العمانية فإن الاجتماع “تم خلاله تدارس الخيارات الممكنة إزاء ضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز خلال هذه الظروف التي تشهدها المنطقة، وقد طرح الخبراء من الطرفين عدداً من الرؤى والمقترحات بشأنها”.

وقالت الخارجية العُمانية على منصة إكس: عقدت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم السبت الموافق 4 إبريل 2026، اجتماعاً على مستوى الوكلاء في وزارتي خارجية البلدين وحضره المختصين من الجانبين، حيث تم تدارس الخيارات الممكنة إزاء ضمان إنسيابية العبور في مضيق هرمز خلال هذه الظروف التي تشهدها المنطقة، وقد طرح خلاله الخبراء من الطرفين عدداً من الرؤى والمقترحات التي سيجرى تدراسها”.

ويوم الخميس، ذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية نقلاً عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قوله، إن طهران تعمل على صياغة بروتوكول مع عُمان لمراقبة حركة المرور عبر مضيق هرمز.

تطل الدولتان من الجهتين المتقابلتين على المضيق الذي تمر عبره 20% من شحنات النفط العالمي، والذي تسبب غلقه منذ اندلاع الحرب الحالية في اضطراب كبير في أسواق الطاقة العالمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي هدد بتصعيد كبير في الضربات العسكرية لإيران، إذا لم تستجب طهران لمطلب فتح المضيق أمام الملاحة أو تتوصل لاتفاق، قبل انتهاء المهلة الممنوحة لها حتى يوم غد الاثنين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ويُعد مضيق هرمز شرياناً أساسياً لنقل النفط عالمياً، وقد أُغلق فعلياً منذ بدء الحرب في 28 فبراير إثر ضربات أمريكية – إسرائيلية على إيران.

وأدى الحصار إلى ارتفاع تاريخي في أسعار النفط، ما تسبب بأزمة متصاعدة في مختلف أنحاء العالم.

ورغم تأكيد ترامب أن أمريكا لا تعتمد بشكل كبير على واردات النفط عبر المضيق، إلا أن أسعار البنزين ارتفعت أكثر من 30% خلال شهر واحد لتتجاوز 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ سنوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران وسلطنة عُمان تبحثان مقترحات لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.