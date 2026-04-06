استشهاد 3 بغارات صهيونية على لبنان

استشهاد 3 بغارات صهيونية على لبناناستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر غارات شنتها طائرات العدو الصهيوني على عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

وأفادت"الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية ، بأن غارة من مسيّرة استهدفت سيارة على طريق فخر الدين- تول أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطنين بجروح وجميعهم من عائلة واحدة.

وأضافت أن رئيس مركز يحشوش في "القوات اللبنانية" بيار معوض،استشهد متأثرا بجروح أُصيب بها جراء الغارة التي استهدفت شقة في المشروع الماروني في تلال عين سعادة، فيما نقلت زوجته إلى المستشفى وهي بحالة حرجة.

وذكرت الوكالة أن الطيران الحربي المعادي نفذ سلسلة غارات استهدفت بلدة عبا الجنوبية و بلدة الشهابية

و المدخل الشرقي لبلدة الدوير، ومحيط مستشفى الشيخ راغب حرب في تول و بلدة صير الغربية و تلال الريحلن.

ومنذ الثاني من مارس الجاري، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية، حيث كثّف غاراته، بالتزامن مع العدوان الذي تشنّه أمريكا والكيان الصهيوني على إيران.