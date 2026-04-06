أسعار البنزين في بريطانيا عند أعلى مستوى خلال عامين بسبب حرب إيران

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 03:13 مساءً - العربية نت _ ارتفعت أسعار البنزين في بريطانيا بشكل كبير منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، حيث وصلت أسعار البنزين إلى أعلى مستوى لها في عامين وارتفعت أسعار الديزل بنسبة 30%.

وسجلت إحدى محطات الوقود في لندن سعراً بلغ 299.9 بنس للتر الواحد من البنزين، أي أقل بقليل من حاجز الثلاثة جنيهات، مع توافد السائقين للتزود بالوقود خلال عطلة عيد الفصح.

يأتي ذلك بعد تحذيرات وجهت للمسافرين خلال عطلة عيد الفصح من أسعار صادمة لتعبئة الوقود، عقب تسجيل شهر مارس ارتفاعات قياسية في الأسعار، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وقال رئيس السياسات في نادي السيارات سيمون ويليامز، إن “شهر مارس كان غير مسبوق، فلم ترتفع أسعار الوقود بهذه الوتيرة من قبل خلال شهر واحد”، مضيفاً أن الزيادات التي شهدها السائقون هذا العام تفوق تلك التي أعقبت اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط سعر لتر الديزل هذا الأسبوع 185.23 بنس، بزيادة 30% منذ اندلاع الحرب في إيران، بينما ارتفع سعر البنزين إلى 154.45 بنس، بزيادة 16%. وتم رصد عدة محطات في أنحاء البلاد تبيع الديزل بسعر يلامس حاجز الجنيهين للتر، من بينها محطة “يورو غاراغز” على طريق “إم 61” قرب بولتون، التي سجلت 200.9 بنس للتر. كما عُثر على ثلاث محطات أخرى تبيع الديزل بسعر 199.9 بنس.

