نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا 17 دولارا للبرميل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 أبريل 2026 02:07 مساءً - _ أظهرت وثيقة ‌تسعير اطلعت عليها ​ ​اليوم الإثنين، أن شركة أرامكو ⁠السعودية ​حددت سعر ​البيع الرسمي للخام العربي ​الخفيف ​في مايو إلى ⁠آسيا عند علاوة 19.50 ​دولار ​للبرميل ⁠فوق متوسط ​عمان/دبي، بزيادة ​قدرها ⁠17 دولارا ⁠عن ​الشهر ​السابق.

وتأتي هذه الخطوة من عملاقة النفط السعودية، أكبر مُصدّر للخام في العالم، بالتزامن مع صعود غير مسبوق في أسعار النفط بالشرق الأوسط، التي أصبحت الأغلى عالميًا نتيجة تعطُّل التدفقات عبر مسارات حيوية.

وتعد تلك زيادة قياسية مقارنة بأسعار أبريل، في انعكاس مباشر لتأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في خطط أرامكو السعودية، إذ أعادت رسم ملامح سوق النفط العالمية ودفعت الأسعار إلى مستويات قياسية.

وكانت أرامكو السعودية قد رفعت أسعار بيع الخام العربي الخفيف إلى دول آسيا في أبريل الجاري، بمقدار 2.5 دولارًا إلى 2.5 دولارًا فوق مؤشر دبي/سلطنة عمان، مقارنة مع خفض 0.3 دولارًا عند مستويات مؤشر دبي/سلطنة عمان نفسها خلال مارس الماضي.

كما حركت الشركة أسعار بيع الخام العربي الخفيف إلى أوروبا للتسليم في أبريل 2026، ورفعتها بمقدار 3.5 دولارًا إلى 2.85 دولارًا فوق مؤشر خام برنت، مقارنة بخفض 0.3 دولارًا إلى 0.65 دولارًا فوق المؤشر نفسه في مارس.

