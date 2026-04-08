وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة البريطاني تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الاستثمارات المشتركة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 08:03 مساءً - محمد أحمد _ اجتمع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع كريس براينت، وزير الدولة لشؤون التجارة بوزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث ترفيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ويأتي اللقاء في إطار دعم الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة المتحدة.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين.

وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في مجال تمويل الصادرات، في ظل أهمية الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة لدعم الشركات المصرية والبريطانية، خاصة في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأوضح الوزير، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تسعى لدعم توسع الشركات المصرية في الخارج، وبشكل خاص في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية بناء تحالفات مؤسسية بين الجهات المعنية في البلدين لتحقيق هذا الهدف.

نستهدف زيادة التبادل التجاري المشترك وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية

كما شدد على أهمية العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، من خلال الاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف، وإزالة أية معوقات قد تحد من انسياب حركة التجارة.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا فعليًا.

مصر ترحب بالاستثمارات البريطانية في القطاعات ذات القيمة المضافة

وأكد ترحيب مصر بكافة الاستثمارات البريطانية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري.

كما لفت إلى أهمية تعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق البريطاني، مع تطلع الجانب المصري لزيادة الكميات المصدرة منها، بما يعكس تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نمو الصادرات الزراعية.

ونوه الوزير إلى أهمية الإعداد الجيد للفعاليات الاقتصادية المشتركة، وعلى رأسها منتدى الأعمال المصري البريطاني، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين ويدعم إبرام شراكات جديدة.

السير كريس براينت: نسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة

ومن جانبه، أكد السير كريس براينت، وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أهمية استكشاف فرص جديدة لدعم استثمارات الشركات البريطانية في السوق المصري، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأضاف أن المملكة المتحدة تولي اهتمامًا بتطوير آليات تمويل الصادرات، مؤكدًا استعدادها لدعم الشركات الراغبة في التوسع داخل أفريقيا، من خلال التعاون مع شركاء إقليميين، بما يعزز فرص النمو المشترك.

