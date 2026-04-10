أسهم «أمازون» تقفز 5.6% وتضيف 133 مليار دولار لقيمتها السوقية في يوم واحد

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 07:10 صباحاً - سي إن بي سي _ أغلقت وول ستريت تعاملات الخميس على ارتفاعات جماعية، مدفوعة بانفراجة نسبية في المشهد الجيوسياسي، مع تزايد الآمال في التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر في الشرق الأوسط منذ نحو 6 أسابيع، وهو ما خفّف من حدة القلق بشأن هشاشة الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية عن تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير بأقل من التوقعات، في وقت لا تزال فيه ضغوط الأسعار مرتفعة، ما يعكس استمرار التحديات التضخمية.

كما أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأخير ميلاً متزايدًا لدى صناع السياسة النقدية نحو تشديد محتمل، عبر رفع أسعار الفائدة، لمواجهة تداعيات التضخم المرتبط بالتوترات الجيوسياسية.

وفي تفاصيل الأداء، صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، بما يعادل 275 نقطة، مسجلًا ثاني مكاسبه اليومية على التوالي، ليغلق عند أعلى مستوياته في أكثر من شهر.

كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة مماثلة ليحقق أعلى إغلاق في خمسة أسابيع، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% مسجلًا سابع جلسة صعود متتالية.

في المقابل، تراجع مؤشر التقلبات (VIX) بنحو 7% ليهبط دون مستوى 20 نقطة، في إشارة إلى انحسار المخاوف في الأسواق وعودتها إلى مستويات ما قبل التصعيد مع إيران.

وسجلت أحجام التداول نحو 17 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 19.4 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة.

على صعيد الأسهم، خطف سهم “أمازون” الأضواء بعدما قفز بنسبة 5.6% ليبلغ أعلى مستوياته في شهرين، مضيفًا نحو 133 مليار دولار إلى قيمته السوقية في جلسة واحدة، بدعم من تصريحات الرئيس التنفيذي آندي جاسي حول تجاوز إيرادات خدمات الذكاء الاصطناعي في قطاع الحوسبة السحابية حاجز 15 مليار دولار سنويًا.

في المقابل، تعرضت أسهم شركات البرمجيات لضغوط بيعية حادة، مع تصاعد المخاوف من تداعيات التوسع المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع بروز “وكلاء الذكاء الاصطناعي” القادرين على تنفيذ مهام معقدة دون تدخل بشري.

وتراجع مؤشر القطاع بنسبة 2.2%، مع هبوط سهم “بالانتير” 7% إلى أدنى مستوياته في شهر ونصف، وانخفاض سهم “أوراكل” 4% مسجلًا أدنى مستوى في شهرين.

تعكس هذه التحركات تباينًا واضحًا في شهية المستثمرين، بين الرهان على شركات التكنولوجيا الكبرى المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، والحذر المتزايد تجاه نماذج أعمال تقليدية قد تتعرض لضغوط هيكلية في المرحلة المقبلة.

