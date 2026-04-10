1.3 مليون برميل يوميًا خارج الخدمة بعد هجمات على قطاع الطاقة السعودي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 07:10 صباحاً - وكالات _ أفادت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن مصدر رسمي بوزارة الطاقة، أن هجمات استهدفت منشآت حيوية للطاقة في المملكة تسببت في خفض إنتاج النفط بنحو 600 ألف برميل يوميًا، إلى جانب تراجع تدفقات الخام عبر خط أنابيب شرق–غرب بنحو 700 ألف برميل يوميًا.

ولم تكشف الوزارة، عن الجهة المسؤولة عن الهجمات، في وقت كانت فيه المملكة قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وأشارت الوكالة، إلى أن هذه الهجمات، إلى جانب اعتداءات سابقة، تسببت في تعطيل جزئي لعمليات حيوية بقطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والكهرباء، في كل من الرياض والمنطقة الشرقية ومدينة ينبع الصناعية، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن إمدادات الطاقة.

