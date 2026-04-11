نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 02:56 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن مخصصات لدعم قطاع الطاقة بنحو 120 مليار جنيه، يذهب الجزء الأكبر منها لدعم الكهرباء، إلى جانب نحو 16 مليار جنيه مخصصة لدعم المواد البترولية.

وأوضح الوزير أن تقديرات الموازنة الجديدة بُنيت على أساس متوسط سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك مساحة للتحرك والتعامل مع أي متغيرات محتملة في أسعار الطاقة عالميًا.

وأشار كجوك إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتقليل الاعتماد على الغاز والمنتجات البترولية، مؤكدًا أن دخول كل جيجاوات جديدة من هذه المصادر يسهم في توليد طاقة بديلة، بما يوفر موارد وثروات للدولة.

