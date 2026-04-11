وزير المالية: نمو الاقتصاد 5.3% في النصف الأول من العام المالي

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 02:56 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير أن النشاط الصناعي شهد نموًا ملحوظًا، حيث سجلت الاستثمارات العامة في القطاع نحو 38%، فيما تجاوزت مساهمة الاستثمارات الخاصة 60%، بما يعكس زيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.

وأشار كجوك إلى أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد تتضمن مخصصات بنحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم النمو الاقتصادي، من بينها 48 مليار جنيه موجهة لدعم الصادرات، في إطار تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تقديم حوافز تمويلية للممولين الجدد، حيث سيتم إتاحة تمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى المنظومة الضريبية، على أن تتحمل الدولة فارق تكلفة التمويل، بما يساعدهم على التوسع والنمو.

ولفت وزير المالية إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع البنية التحتية تشهد زيادة بنسبة 29%، بما يدعم تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز بيئة الأعمال.

