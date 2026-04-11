وزير المالية: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى 77.5 مليار دولار

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 02:56 مساءً - يارا الجنايني_ قال أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، في إطار جهودها المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة وتقليل أعباء الدين.

وأوضح الوزير أن رصيد الدين الخارجي سجل حاليًا نحو 77.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 78.5 مليار دولار في بداية العام المالي، بما يعكس تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار كجوك إلى أن الدولة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بوتيرة تتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، ضمن خطة متكاملة لإدارة الدين العام وتحسين هيكله.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.