نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة لإنتاج التقاوي بالشراكة مع القطاع الخاص من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 09:13 مساءً - دوت الخليج_ وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على ترخيص مركز البحوث الزراعية بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «أركو سيدز»، لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة وغيرها من المحاصيل، بالشراكة مع عدد من الجهات من بينها جهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي المصري وشركات قطاع خاص.

وذلك في إطار توطين صناعة التقاوي داخل مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي عبر توفير احتياجات السوق المحلي من التقاوي عالية الجودة، بما يدعم خطط الدولة في تطوير القطاع الزراعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة لإنتاج التقاوي بالشراكة مع القطاع الخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.