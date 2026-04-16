نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية: توطين صناعة الدواء وتعزيز سلاسل الإمداد أولوية إفريقية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 01:10 صباحاً - دوت الخليج_ شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء،، في فعالية للبنك الدولي بعنوان “حلول مبتكرة لزيادة الإنتاج وضمان الوصول إلى المنتجات الطبية”، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.

وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الفعالية أعرب خلالها عن التقدير لاستجابة مجموعة البنك الدولي لنداءات الدول الأفريقية لتوطين صناعة المنتجات الصحية الأساسية، مثمنًا إطلاق مبادرة النفاذ والتصنيع الطبي في إفريقيا (AIM2030) وتدشينها تجريبيًا في تسع دول إفريقية، من بينها مصر، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز فعالية النظم الصحية وقدرتها على الصمود، في ظل محدودية القدرات الإنتاجية الدوائية في القارة.

وشدد عبد العاطي على عدد من الأولويات، في مقدمتها ضرورة توطين سلاسل الإمداد في القارة الأفريقية عبر الاستثمار في البنية التحتية والطاقة التصنيعية، ونقل التكنولوجيا ورقمنة تصاريح إنتاج الدواء بالدول الأفريقية، والإسراع في توحيد الأطر التنظيمية من خلال تفعيل الوكالة الإفريقية للأدوية وتعزيز آليات الشراء الموحد، فضلًا عن تعبئة آليات تمويل مبتكرة لتغطية الاحتياجات التمويلية للقطاع الصحي.

واستعرض الجهود الوطنية التي تبذلها مصر لتعزيز قطاع الصحة، في إطار رؤية تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي لتصنيع الأدوية والتكنولوجيا الطبية، ومن أبرزها مشروع “EDA PharmaLand” الذي أطلقته هيئة الدواء المصرية لزيادة صادرات القطاع الصحي بحلول عام 2030، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوطين تصنيع اللقاحات في عام 2024، استنادًا إلى التجارب الوطنية الناجحة، ومن بينها توطين علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي “سي”.

كما تطرق إلى برنامج “100 مليون صحة” بوصفه نموذجًا رائدًا في تعزيز منظومة الرعاية الصحية والوقاية، مؤكدًا أهمية جذب الاستثمارات لتغطية مجالات البحث والتطوير في هذا القطاع الحيوي بما يدعم الابتكار ويعزز القدرة التنافسية.

وأشار إلى تبني الحكومة المصرية إطارًا تنظيميًا متكاملًا يتضمن حوافز للمستثمرين، مع رقمنة إجراءات التراخيص لتعزيز الكفاءة والشفافية، فضلًا عن العمل على إنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية. وعلى المستوى القاري، أكد استمرار دور مصر في دعم جهود تعزيز القدرات الصحية في إفريقيا، حيث تم اختيار مصر مركزًا إقليميًا للتميز التنظيمي من قبل وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية.

وأوضح أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في عدد من المجالات ذات الأولوية، فضلًا عن استضافتها لمؤتمر الصحة الإفريقي (Africa Health ExCon)، الذي أصبح منصة قارية رائدة تجمع مختلف الأطراف المعنية لدعم تطوير القطاع الصحي في إفريقيا.

وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة استمرار وتيرة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، لضمان تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية: توطين صناعة الدواء وتعزيز سلاسل الإمداد أولوية إفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.