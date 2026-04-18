تسنيم: طهران لم توافق على الجولة الثانية من المفاوضات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 03:30 مساءً - قالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر إيراني مطلع إن طهران لم توافق حتى الآن على الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن، مشيرة إلى أنها ترى أن واشنطن وضعت مطالب مفرطة خلال عملية تبادل الرسائل.

وقالت إن طهران تؤكد أن عدم وضع واشنطن لمطالب مفرطة سيعتبر أحد شروطها لمواصلة التفاوض، و لا تريد إضاعة وقتها في مفاوضات استنزافية بلا جدوى

وأشارت الوكالة إلى أن طهران أبلغت واشنطن بشروطها من خلال الوسيط الباكستاني، كما أبلغت الجانب الأمريكي بعدم موافقتنا على جولة ثانية عبر الوسيط الباكستاني.