ما هو مصير اليورانيوم المخصب بعد وقف الحرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 03:29 مساءً - إسماعيل بقائي المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ينفي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تخص نقل مخزون اليورانيوم المخصب ألي الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد علي عدم طرح هذا القرار على طاولة المفاوضات.

وصرح بقائي أمس الجمعة الموافق ١٧ أبريل للتلفزيون الرسمي ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي أك فيها على موافقة المسؤولين الإيرانيين على وقف تخصيب اليورانيوم بما وتسليمه؛ أن اليورانيوم المخصب مقدس تمامًا كالتراب الوطني لدي إيران، وأكد على عدم نقله إلى أي مكان تحت أي ظرف من الظروف.

إيران توافق على تعليق البرنامج النووي

وقال ترامب في تصريحه أن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي الي اخل غير مسمى وان هذا جزء من الاتفاق بين الجانبين للسعي في انهاء التوتر بين الطرفين فيما يخص الملف النووي.

في نفس الوقت هناك بعض المصادر الأمريكية التي نوهت عن وجود تقدم في مفاوضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران لإنهاء الحرب على إيران، وذلك من خلال اقتراح إفراج واشنطن عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في مقابل التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتسليمها موادها الانشطارية.

ووفقاً لهذه المصادر فإن واشنطن تسعى إلى السيطرة على نحو 2000 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، بينما تعمل طهران على استعادة اموالها لإنعاش اقتصادها.

وأكد ترامب انهما قريبان جدًا من الوصول لاتفاق لوقف الحرب بينهما وفي حالة فشل المفاوضات وعدم الاتفاق حذَرَ ترامب من إشعال النيران مجددًا وعدم تمديد وقف إطلاق النار بعد موعده النهائي في 21 أبريل الجاري.

مصير اليورانيوم المخصب في إيران

سرعت إيران من تخصيب اليورانيوم منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وهذا ما يزيد خطورة هذا الملف مع استمرار الخلاف بين إيران وأمريكا حول كيفية التعامل مع مخزون اليورانيوم لدى إيران، فأمريكا تطالب بتفكيكه ونقله خارج إيران تحت إشراف دولي، بينما إيران تتمسك بالإحتفاظ به وإبقاءه تحت الرقابة المشددة.