بدر عبد العاطي يبحث مع المديرة التنفيذية لمركز تطوير سياسات الهجرة تعزيز التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 03:30 مساءً - في لقاء جانبي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع السيدة سوزانا راب المديرة التنفيذية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، وذلك يوم السبت ١٨ أبريل.

تناول اللقاء موضوعات الهجرة واللجوء، حيث تم تبادل الرؤى حول التطورات والتحديات المتزايدة في هذا الملف على المستويين الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز التعاون في إدارة قضايا الهجرة بشكل شامل ومتوازن، بما يراعي الجوانب التنموية والأمنية والإنسانية.

وقد أعربت المديرة التنفيذية عن التقدير لجهود مصر في هذا الملف الهام، بما في ذلك استضافتها للاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف “الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة”، وذلك في إطار التحضير لمنتدى مراجعة الهجرة الدولية فى نيويورك.