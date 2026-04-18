وزارة الزراعة تعلن رفع القدرة الاستيعابية والتكنولوجية لـ "المركزي لمتبقيات المبيدات"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 03:30 مساءً -

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق نقلة نوعية في منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، متمثلة في نجاح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وذلك في تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة دقيقة من الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وكشفت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل عن تدعيم قسم متبقيات المبيدات بحزمة من أحدث التقنيات العالمية، شملت التعاقد على شراء ثلاثة أجهزة متطورة للفصل الكروماتوجرافي المقترن بمطياف الكتلة (جهازين نوع LC-MS/MS وجهاز نوع GC-MS/MS)، وذلك بهدف رفع الكفاءة التحليلية للمعمل لتتجاوز قدرته الاستيعابية 400 ألف عينة سنوياً، مع ضمان أعلى مستويات الدقة والسرعة في استخراج النتائج.