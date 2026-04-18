وزير الخارجية يلتقي برئيسة المجموعة الدولية للأزمات ICG

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 02:33 مساءً - في لقاء جانبي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، التقى د. بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع د. "كومفورت إيرو"، رئيسة المجموعة الدولية للأزمات ICG يوم السبت ١٨ ابريل.

تناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة، حيث تبادل الجانبان الرؤى إزاء التحديات المتشابكة في الإقليم، والجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار في الإقليم.

من جانبها، أعربت رئيسة المجموعة الدولية للأزمات عن تقديرها للدور المصري المحوري في معالجة الأزمات الإقليمية، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة بما يسهم في استعادة الاستقرار للمنطقة.