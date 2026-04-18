نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية السعودي: سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن الدول المنتجة للنفط من زيادة إنتاجها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 18 أبريل 2026 05:03 مساءً - _ رحب وزير المالية السعودي محمد ​الجدعان اليوم الجمعة بإعادة إيران فتح مضيق هرمز، مما يمهد الطريق ​لاستئناف شحنات النفط، ​لكنه حذر من أن الوضع ⁠في الشرق الأوسط لا ​يزال هشا للغاية.

وقال الجدعان ​إن بعض الدول ستكون قادرة على استعادة قدراتها الإنتاجية بسرعة، ​بينما ستحتاج دول أخرى ​إلى وقت أطول، وذلك بحسب حجم ‌الأضرار ⁠التي لحقت بها.

وأضاف خلال إفادة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ​والبنك ​الدولي ⁠في واشنطن أن التحدي الأكبر لا ​يكمن في حجم إنتاج ​النفط ⁠والغاز الطبيعي الذي يمكن زيادته، بل في مدى ⁠ارتياح ​شركات التأمين لتغطية ​الشحنات، بالإضافة إلى مسائل لوجستية ​أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية السعودي: سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن الدول المنتجة للنفط من زيادة إنتاجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.