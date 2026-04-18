إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في السبت 18 أبريل 2026 05:03 مساءً - سي إن بي سي_ أفادت وكالة الأنباء فارس الإيرانية نقلًا عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، العودة إلى فرض السيطرة على مضيق هرمز من جديد، في خطوة قالت إنها تأتي على خلفية ما وصفته بخرق التفاهمات مع واشنطن بشأن أمن الملاحة البحرية.

وأضافت الوكالة أن البيان اتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهدات سابقة، مشيراً إلى استمرار قيود على حركة السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وذكر البيان أنه “ما لم تتم إعادة حرية الحركة لجميع السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية”، فإن الوضع في المضيق سيبقى خاضعاً لإدارة مشددة.

