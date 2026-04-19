حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 05:31 مساءً - تتجه الأنظار داخل إنجلترا إلى واحدة من أقوى مواجهات الموسم، حين يصطدم فريق ليفربول بغريمه التقليدي إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا داخل مدينة ليفربول، نظرًا للتاريخ الطويل والمنافسة الشرسة التي تميز ديربي الميرسيسايد.

بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون في ديربي المرساسيد بالدوري الإنجليزي الأسطورة

تُقام هذه القمة المرتقبة على أرضية ملعب “هيل ديكنسون”، وسط حضور جماهيري متوقع أن يضفي أجواءً حماسية على اللقاء. يدخل ليفربول المباراة وهو يدرك أهمية تحقيق الفوز، خاصة أنه يحتل المركز الخامس برصيد 52 نقطة، وهو مركز لا يضمن له المشاركة الأوروبية بشكل مباشر، ما يجعله مطالبًا بحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على فرق المقدمة والسعي لاقتحام المربع الذهبي.

في المقابل، يخوض إيفرتون المواجهة بطموحات لا تقل أهمية، رغم تواجده في المركز العاشر برصيد 47 نقطة، حيث يسعى الفريق إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام منافسه التقليدي، سواء لتعزيز موقعه في جدول الترتيب أو لإيقاف تقدم ليفربول وعرقلة مسيرته نحو المراكز الأربعة الأولى، وهو ما يزيد من حدة التنافس بين الطرفين.

تشير القراءة الفنية للمباراة إلى احتمالية مشاهدة صراع تكتيكي واضح، حيث يعتمد ليفربول على أسلوبه الهجومي والضغط العالي لفرض سيطرته، بينما يميل إيفرتون إلى التنظيم الدفاعي والانطلاق في هجمات مرتدة سريعة، ما قد يخلق فرصًا متنوعة ويجعل اللقاء مفتوحًا على كافة الاحتمالات طوال مجريات المباراة.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، في المواعيد التالية:

03:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

04:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة

05:00 مساءً بتوقيت أبوظبي وعمان

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ايفرتون

يمكن متابعة أحداث اللقاء عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تغطية مميزة تسبق صافرة البداية.

ويتولى التعليق على مجريات اللقاء المعلق التونسي عصام الشوالي، والذي يُعرف بأسلوبه الحماسي وقدرته على نقل أجواء المباريات الكبرى، خاصة مواجهات الديربي التي تتطلب تفاعلًا صوتيًا يعكس قوة المنافسة داخل المستطيل الأخضر.