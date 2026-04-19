حقيقة رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.. هل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 05:31 مساءً - يشغل سن التقاعد في مصر اهتمامًا كبيرًا لدى المواطنين خاصةً مع التعديلات المستمرة التي تستهدف تنظيم سوق العمل المصري وضمان استدامة نظام التأمينات، حيث تعمل الدولة على تطبيق خطة رفع سن المعاش تدريجية لتواكب التغيرات الاقتصادية المختلفة.

حقيقة رفع سن المعاش لعام 2026

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن رفع سن التقاعد للمصرين إلى 61 عامًا بدءًا شهر يوليو من العام الجاري، إلا أن المصادر الحكومية أعلنت أن مثل هذه الأخبار المتداولة لا صحة لها ولم يثبت صدور أي قرار عنها حتى اليوم وأوضحت أن ملف المعاشات يدار بعناية كبيرة بعيدًا عن أي قرارات مفاجئة تخص الموظفين.

جدول رفع سن التقاعد المصري