حقيقة رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.. هل...

حقيقة رفع سن المعاش إلى 61 عامًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 05:31 مساءً - يشغل سن التقاعد في مصر اهتمامًا كبيرًا لدى المواطنين خاصةً مع التعديلات المستمرة التي تستهدف تنظيم سوق العمل المصري وضمان استدامة نظام التأمينات، حيث تعمل الدولة على تطبيق خطة رفع سن المعاش تدريجية لتواكب التغيرات الاقتصادية المختلفة.

حقيقة رفع سن المعاش لعام 2026

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن رفع سن التقاعد للمصرين إلى 61 عامًا بدءًا شهر يوليو من العام الجاري، إلا أن المصادر الحكومية أعلنت أن مثل هذه الأخبار المتداولة لا صحة لها ولم يثبت صدور أي قرار عنها حتى اليوم وأوضحت أن ملف المعاشات يدار بعناية كبيرة بعيدًا عن أي قرارات مفاجئة تخص الموظفين.

جدول رفع سن التقاعد المصري

عام 2032

تنطلق أول زيادة فعلية في سن المعاش ليصل إلى 61 عامًا.

عام 2034

يصل سن التقاعد هذا العام إلى 62 عامًا.

عام 2036

يرتفع سن تقاعد الموظفين فيه إلى 63 عامًا.

عام 2038

يبلغ سن التقاعد فيه لمختلف المؤسسات إلى 64 عامًا.

عام 2040

يصل سن التقاعد رسميًا بهذا العام إلى 65 عامًا.
سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

