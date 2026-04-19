بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون الآن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 05:31 مساءً - ينطلق ديربي الميرسيسايد هذه المرة على وقع صوت اعتاد عليه الجمهور العربي في كبرى المباريات، حيث يضفي بأسلوبه الحماسي ولمساته التعبيرية طابعًا خاصًا يزيد من سخونة المواجهة بين ليفربول وإيفرتون في موسم 2025-2026، ليمنح اللقاء أجواءً استثنائية داخل وخارج الملعب.

ويستضيف ملعب “هيل ديكنسون” هذه القمة المرتقبة، عندما يحل ليفربول ضيفًا على غريمه التقليدي إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث لا مجال لإهدار النقاط في ظل الصراع القائم سواء على مراكز المقدمة أو تحسين الوضع في جدول الترتيب.

يدخل ليفربول هذه المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 32 لقاءً في المسابقة، تمكن خلالها من تحقيق 15 فوزًا و7 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 10 مناسبات. وسجل لاعبو الفريق 52 هدفًا، في حين استقبلت شباكهم 42 هدفًا، وهو ما يعكس بعض التذبذب في الأداء خلال الموسم. ويسعى “الريدز” إلى تحقيق الانتصار في هذه المواجهة المهمة من أجل الحفاظ على آماله في التقدم نحو المراكز الأربعة الأولى، التي تضمن التأهل إلى البطولات الأوروبية، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

ترتيب ايفرتون قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

يخوض إيفرتون اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 47 نقطة، بعد أن لعب نفس عدد المباريات، حيث حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 8 مواجهات، وتلقى 11 هزيمة. وتمكن لاعبوه من تسجيل 39 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 37 هدفًا. ويأمل إيفرتون في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه التقليدي، سواء بالفوز أو حتى الخروج بنقطة ثمينة، وهو ما من شأنه أن يعزز من موقعه في جدول الترتيب ويمنحه دفعة معنوية قوية.

معلق مباراة ليفربول ضد ايفرتون

يتولى التعليق على أحداث اللقاء عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا قناة beIN Sports 1، المعلق التونسي عصام الشوالي، الذي يُعد من أبرز الأصوات في عالم التعليق الرياضي. ويتميز الشوالي بقدرته على نقل تفاصيل المباراة بأسلوب حيوي، حيث يمزج بين الحماس والوصف الدقيق، ما يساعد المشاهد على عيش أجواء اللقاء بكل تفاصيلها، خاصة في مباريات الديربي التي تتطلب إيقاعًا صوتيًا يعكس قوة التنافس والإثارة داخل المستطيل الأخضر.