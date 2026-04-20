كريم جاد: 1.5 مليار جنيه تمويلات لسد فجوات الاستثمار وتحفيز الشركات على التوسع

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 05:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال كريم جاد، المدير الاقليمي لمبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» في مصر،إن البرنامج يستهدف خلق أكثر من 7 آلاف فرصة عمل داخل القطاع الخاص، من خلال الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التعليم الفني والتقني، والصحة، والصناعة، وتجارة التجزئة ، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.

وأضاف جاد ، على هامش حفل إطلاق دعوة تقديم عروض المشاريع لمبادرة” الاستثمار من أجل التوظيف“(IFE) التابعة لبنك التنمية الألماني (KfW)، أن إجمالي تكلفة المشروعات المدعومة يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، في حين يبلغ إجمالي التمويلات المقدمة من البرنامج نحو 1.5 مليار جنيه، بما يعادل 25 مليون يورو، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تسهم في سد فجوات التمويل وتحفيز القطاع الخاص على التوسع.

وأوضح أن برنامج IFE تم إطلاقه في عام 2019 من قبل بنك التنمية الألماني بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار مبادرة تهدف إلى دعم التوظيف العادل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو إزالة العوائق الاستثمارية وتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها بكفاءة أعلى.

وأشار إلى أن البرنامج يقدّم منح تمويل مشترك تتراوح بين 800 ألف يورو و10 ملايين يورو للمشروع الواحد، سواء للقطاع الخاص أو الجهات الحكومية أو المؤسسات غير الهادفة للربح.

ولفت أن دعوة التقديم لعام 2026 تُعد دعوة إقليمية تستهدف 6 دول إفريقية، تشمل مصر وغانا والمغرب والسنغال وتونس وكوت ديفوار، بما يعزز فرص التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في دعم سوق العمل.

