الكويت تعلن القوة القاهرة على شحنات النفط بسبب توقف الملاحة في مضيق هرمز

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكويت تعلن القوة القاهرة على شحنات النفط بسبب توقف الملاحة في مضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 08:07 مساءً - _ أفادت وكالة “بلومبرج نيوز” بأن الكويت أعلنت حالة “القوة القاهرة” على شحنات النفط، في ظل توقف حركة الملاحة في “مضيق هرمز“، ما أدى إلى تعطل عمليات التصدير.

وذكرت الوكالة أن مؤسسة البترول الكويتية أبلغت عملاءها يوم الجمعة بتفعيل بند تعاقدي يتيح تأجيل مواعيد تسليم الشحنات، نتيجة الظروف الطارئة التي تعيق عمليات النقل البحري.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات متزايدة بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وحركة الشحن عبر أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 5% اليوم الإثنين، بدفعة من مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية ومع بقاء حركة المرور عبر “مضيق هرمز” متوقفة إلى حد كبير.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 4.19 دولار للبرميل، أو 4.6%، لتصل إلى 94.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:27 بتوقيت جرينتش. ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 88.45 دولار للبرميل، مرتفعاً 4.60 دولار أو 5.5%.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد إنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصار تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية، بينما قالت طهران إنها سترد وسط مخاوف متزايدة من استئناف الأعمال القتالية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما أعلنت طهران أنها لن تشارك في الجولة الثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في أن تبدأ قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين مع إيران هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر “مضيق هرمز” ظلت شبه متوقفة اليوم الإثنين، إذ لم تسجل سوى ثلاث عمليات عبور خلال 12 ساعة مضت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تعلن القوة القاهرة على شحنات النفط بسبب توقف الملاحة في مضيق هرمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.