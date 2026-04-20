موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائرى فى نهائى الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 09:34 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض تحدٍ قاري من العيار الثقيل، عندما يواجه اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يطمح الأبيض لحصد اللقب وتعزيز سجله القاري، بينما يسعى بطل الجزائر لفرض كلمته والتتويج بالبطولة.


موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية
 

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال يومي 9 و16 من شهر مايو المقبل.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 9 في الجزائر، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 16 من ذات الشهر في القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري
 

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.

 

وبلغ الزمالك المباراة النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تمكن من تخطي عقبة شباب بلوزداد بنتيجة (1-0)، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

 

وانتزع فريق اتحاد العاصمة بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل مع أولمبيك آسفي المغربي، بهدف لكل منهما


اتحاد العاصمة يضرب موعدا مع الزمالك
 

واستفاد اتحاد العاصمة الجزائري من قاعدة الهدف خارج الديار، كون مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي (0-0) على ملعب الفريق الجزائري.

 

جاء الهدف الأول لصالح اتحاد العاصمة بعدما نفذ أحمد خالدي ركلة الجزاء، حيث سدد الكرة بقوة على يسار الحارس المغربي داخل الشباك، معلنا عن الهدف الأول.

 

وتمكن موسى كونيه من تسجيل هدف التعادل أمام اتحاد الجزائر، خلال الدقيقة 75، بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها موسى كونيه رأسية قوية ليسكن الكرة داخل الشباك.

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

