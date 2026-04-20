الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

مصر للطيران تطلق خدمات إنترنت متطورة مجانية على متن أسطولها الجوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 09:34 مساءً - أعلنت مصر للطيران عن إطلاق باقة متكاملة من خدمات الإنترنت واي فاي المجانية على متن عدد من طائراتها الحديثة، وذلك في إطار حرصها المستمر على تلبية احتياجات عملائها وتعزيز مستوى الراحة والرفاهية أثناء الرحلات.

 

وتشمل هذه الخدمات طائرات A350-900 وB787-9 Dreamliner وB737 MAX 8 وA321 وA320neo، حيث سيتمكن الركاب من الاستمتاع طوال مدة الرحلة بالمراسلات النصية والصوتية مجانًا، وكذلك إجراء المكالمات الصوتية عبر تطبيقات الإنترنت، إضافةً إلى تصفح الإنترنت واستخدام تطبيقات البريد الإلكتروني دون رسوم لمدة تصل إلى ساعتين خلال الرحلة.

 

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتطلعات المسافرين في البقاء على اتصال دائم سواء لأغراض العمل أو التواصل الشخصي، بما يعكس التزامها بتقديم تجربة سفر عصرية تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في صناعة النقل الجوي.

 

كما تسعى مصر للطيران من خلال هذه الخدمات إلى تعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، وترسيخ مكانتها كناقل وطني يقدم خدمات متطورة تلبي تطلعات مختلف شرائح المسافرين.

 

 

 

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

