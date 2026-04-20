نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيانات ملاحية: حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال متوقفة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 08:07 مساءً - – أظهرت بيانات تتبع السفن، أن حركة ​الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال متوقفة ‌اليوم الإثنين إذ لم تمر سوى ثلاث سفن خلال 12 ساعة.

وأظهرت تحليلات لصور الأقمار الصناعية وبيانات ​من سينماكس وبيانات تتبع للسفن من كبلر ​أن ناقلة (نيرو) التي تحمل منتجات نفطية، وهي ⁠خاضعة لعقوبات بريطانية بسبب أنشطة متعلقة بالنفط الروسي، ​غادرت الخليج وتبحر عبر المضيق.

وأشارت البيانات إلى ​أن سفينتين، إحداهما ناقلة كيماويات والأخرى ناقلة لغاز البترول المسال، أبحرتا إلى الخليج عبر المضيق اليوم الإثنين.

وتخضع ناقلة ​أكسون1 التي تحمل غاز البترول المسال لعقوبات ​أمريكية منفصلة بسبب أنشطة تجارية مع إيران.

وبدا أن وقف ‌إطلاق ⁠النار بين الولايات المتحدة وإيران في خطر اليوم الإثنين بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، ​مما دفع ​طهران للتوعد ⁠بالرد ورفض المشاركة في مفاوضات جديدة لوقف الحرب في الوقت الحالي.

​وقالت شركة كلاركسونز لخدمات الشحن والوساطة ​في ⁠مذكرة اليوم:”شهدت الأسابيع القليلة الماضية عدة بدايات خاطئة، ورغم احتمال التوصل إلى شكل من أشكال ⁠الحل ​في مرحلة ما، إلا ​أن الغموض لا يزال يكتنف توقيت تحقيق أي انفراجة يمكن ​أن تصمد”.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيانات ملاحية: حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال متوقفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.