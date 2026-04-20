الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

معشوق الجماهير.. معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في...

بيانات ملاحية: حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال متوقفة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 08:07 مساءً - – أظهرت بيانات تتبع السفن، أن حركة ​الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال متوقفة ‌اليوم الإثنين إذ لم تمر سوى ثلاث سفن خلال 12 ساعة.

وأظهرت تحليلات لصور الأقمار الصناعية وبيانات ​من سينماكس وبيانات تتبع للسفن من كبلر ​أن ناقلة (نيرو) التي تحمل منتجات نفطية، وهي ⁠خاضعة لعقوبات بريطانية بسبب أنشطة متعلقة بالنفط الروسي، ​غادرت الخليج وتبحر عبر المضيق.

وأشارت البيانات إلى ​أن سفينتين، إحداهما ناقلة كيماويات والأخرى ناقلة لغاز البترول المسال، أبحرتا إلى الخليج عبر المضيق اليوم الإثنين.

وتخضع ناقلة ​أكسون1 التي تحمل غاز البترول المسال لعقوبات ​أمريكية منفصلة بسبب أنشطة تجارية مع إيران.

وبدا أن وقف ‌إطلاق ⁠النار بين الولايات المتحدة وإيران في خطر اليوم الإثنين بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، ​مما دفع ​طهران للتوعد ⁠بالرد ورفض المشاركة في مفاوضات جديدة لوقف الحرب في الوقت الحالي.

​وقالت شركة كلاركسونز لخدمات الشحن والوساطة ​في ⁠مذكرة اليوم:”شهدت الأسابيع القليلة الماضية عدة بدايات خاطئة، ورغم احتمال التوصل إلى شكل من أشكال ⁠الحل ​في مرحلة ما، إلا ​أن الغموض لا يزال يكتنف توقيت تحقيق أي انفراجة يمكن ​أن تصمد”.

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

منال عوض: صندوق التنمية المحلية يمول 1614 مشروعا باستثمارات بـ 31.5 مليون جنيه

