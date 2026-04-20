الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

وزير الخارجية يستقبل أمين عام الخارجية الفرنسية ويشيد بالشراكة مع فرنسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 08:28 مساءً - د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يستقبل السفير مارتن برنز، أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين، بمناسبة انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر وفرنسا.

 

وأشاد بعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

 

كما تطرق اللقاء إلى التطورات فى الشرق الأوسط، حيث اطلع وزير الخارجية المسئول الفرنسى على الجهود المصرية الحثيثة المبذولة لدعم المسار التفاوضى بين الولايات المتحدة وايران، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وانهاء الحرب.

 

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

