نعرض لكم الان تفاصيل خبر : الاتحاد الأوروبي يوسع عقوبات إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 09:13 مساءً - _ أكد دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيوسع نطاق ​معايير عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن ‌إغلاق مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقا إلى حد بعيد منذ ما يقرب من شهرين، مما أدى إلى ​اضطراب أسواق الطاقة والسلع العالمية.

أسواق الطاقة والسلع العالمية

وأغلقت طهران، المضيق فعليا بعد ​بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في ⁠28 فبراير شباط، مما أدى إلى قطع ما ​يقرب من خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في ​العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : الاتحاد الأوروبي يوسع عقوبات إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق هرمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.