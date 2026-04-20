نعرض لكم الان تفاصيل خبر الجيش الأمريكي وجه 27 سفينة بتغيير مسارها منذ بدء حصار مضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 09:13 مساءً - _ أصدرت القيادة ‌المركزية الأمريكية ​بيانا ​اليوم الاثنين على ⁠منصة ​إكس تفيد ​فيه بأن الجيش ​الأمريكي ​أمر 27 سفينة ‌بالعودة ⁠أدراجها أو العودة إلى ​ميناء ​إيراني ⁠منذ ​بدء حصاره ​مضيق ⁠هرمز.

وذات في السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​اليوم الاثنين إن إسرائيل ‌لم تقنعه بمهاجمة إيران، وذلك بعد تقارير إخبارية أفادت بأن ​رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو أثر على قرار ⁠ترامب، وفي ظل انتقادات ​من قبل معلقين يمينيين.

وكتب ترامب في ​منشور على موقع تروث سوشال “إسرائيل لم تُقنعني قط بالدخول في حرب ​مع إيران، بل إن ​نتائج السابع من أكتوبر هي التي ‌أكدت ⁠قناعتي الراسخة بأن إيران يجب ألا تملك سلاحا نوويا أبدا”.

