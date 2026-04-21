الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:13 مساءً - _ أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف، اليوم الاثنين، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما ألقى بظلال من الشك على استمرار وقف إطلاق النار القائم منذ نحو أسبوعين.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر عن مسؤول إيراني رفيع أن إيران تدرس المشاركة في محادثات سلام مع الولايات المتحدة في باكستان، وذلك عقب تحركات من جانب إسلام آباد لإنهاء القيود الأمريكية المفروضة على الموانئ الإيرانية.

في المقابل، أفاد مصدر آخر بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لا يزال متواجدًا داخل الولايات المتحدة، نافياً ما تم تداوله بشأن توجهه إلى باكستان للمشاركة في محادثات سياسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية مسار التهدئة بين الجانبين، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي التي تلقي بضغط على مؤشرات وول ستريت.

