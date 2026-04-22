مشروع تركي جديد للملابس الجاهزة في القنطرة غرب باستثمارات 16.5 مليون دولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 10:14 مساءً - شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد إنشاء مشروع شركة إيلا تكستايل التركية، لإقامة مصنع للملابس الجاهزة ومنتجات الدنيم بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وذلك باستثمارات تبلغ 16.5 مليون دولار .

المشروع على مساحة 23 ألف متر مربع ويوفر 2500 فرصة عمل مباشرة

يقام المشروع على مساحة إجمالية قدرها 23 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة.

المشروع يستهدف إنتاج نحو 7 ملايين قطعة سنويًا من الملابس الجاهزة

حيث يستهدف المشروع إنتاج نحو 7 ملايين قطعة سنويًا من الملابس الجاهزة ومنتجات الدنيم المختلفة، مع توجيه 80% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية و20% للسوق المحلي، بما يدعم تعزيز الصادرات المصرية وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وقع العقد الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، ووقع من جانب شركة إيلا تكستايل كلٌّ من علي تركمان، ومحمد وحيد ريحاني.

وفي هذا السياق صرح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع هذا المشروع يعكس استمرار نجاح جهود الهيئة في جذب استثمارات صناعية متخصصة داخل منطقة القنطرة غرب، والتي أصبحت واحدة من أهم المراكز الصناعية الإقليمية المتكاملة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.

عدد المشروعات في المنطقة وصل إلى 42 مشروعًا بإجمالي استثمارات 1.14 مليار دولار لقطاع الملابس فقط

وكشف جمال الدين، أن عدد المشروعات في المنطقة وصل إلى 42 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.14 مليار دولار في هذا القطاع فقط، بما يعزز إسهام مصر في سلاسل القيمة العالمية، لافتًا إلى أن الهيئة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل الفعلي، مشيرًا إلى أن التوسع في الصناعات النسيجية يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وخلق فرص عمل كثيفة داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة.

جدير بالذكر أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات، وخاصة منطقة القنطرة غرب الصناعية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز بين مواني الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يعكس قوة وتنامي هذا القطاع الحيوي.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي