النفط يصعد بأكثر من 3% مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في إيران

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 04:10 صباحاً - _ قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنحو خمسة دولارات للبرميل خلال تعاملات يوم الخميس، عقب تقارير أفادت بتصدي الدفاعات الجوية الإيرانية لأهداف فوق طهران، إلى جانب مؤشرات على وجود صراع داخلي بين التيارات المتشددة والمعتدلة في إيران.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع القوي، قلّصت الأسعار جزءًا من مكاسبها لاحقًا خلال التداولات، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.16 دولار، بما يعادل 3.1%، لتسجل 105.07 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.89 دولار عند التسوية، أو ما يعادل 3.11%، لتصل إلى 95.85 دولار للبرميل.

