نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتراجع بأكثر من 1% وسط مخاوف استمرار الفائدة المرتفعة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 04:10 صباحاً - _ تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع خلال تعاملات اليوم الخميس، تحت ضغط المخاوف من أن تؤدي التداعيات التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4697.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:05 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل. كما هبط الذهب في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 1% ليصل إلى 4663.69 دولار للأوقية.

