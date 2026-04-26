نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التخطيط: اضطرابات سلاسل الإمداد تفرض تعظيم الإنتاج المحلي وتنمية القطاعات الحيوية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 05:15 مساءً - أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، تفرض على مصر ضرورة استغلال الفرص المتاحة لتعظيم الإنتاج المحلي وتنمية القطاعات الحيوية لضمان استدامة تلبية احتياجات السوق.

جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد، مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

تم خلال الاجتماع استعراض الملفات ذات الأولوية المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب بحث آليات مبتكرة لزيادة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وحضر اللقاء قيادات كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقديره البالغ للدور المحوري الذي يضطلع به جهاز مستقبل مصر في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف كافة الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية.

بهاء الغنام: نركز على تحقيق نمو اقتصادي ينعكس أثره مباشرة على المواطن المصري

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعمل وفق إستراتيجية طموحة تترجم رؤية القيادة السياسية نحو التنمية الإنتاجية الشاملة. وأوضح أن الجهاز لا يقتصر هدفه على تنفيذ مشروعات كبرى فحسب، بل يركز بشكل أساسي على تحقيق نمو اقتصادي ينعكس أثره بشكل مباشر على حياة المواطن المصري، من خلال توفير السلع الإستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي القومي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

واختُتم اللقاء بالاتفاق على تشكيل مسارات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الملفات التي تم التباحث بشأنها، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التخطيط: اضطرابات سلاسل الإمداد تفرض تعظيم الإنتاج المحلي وتنمية القطاعات الحيوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.