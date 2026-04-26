أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72,587

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72,587ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، اليوم الأحد ، إلى 72,587 شهيداً و172,381 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيدين جديدين، و11 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 811، وإجمالي الإصابات 2,278، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 761.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

